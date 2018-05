Danish Crown omsatte for 30,1 milliarder kroner i første halvår, hvor der var pres på priserne på svinekød.

København. Slagterikæmpen Danish Crown, der beskæftiger mere end 26.000 mennesker, holdt skindet på næsen i første halvdel af sit regnskabsår. Det på trods af at priserne var under pres.

Overskuddet blev øget til en milliard kroner fra 812 millioner i samme periode sidste år, mens omsætningen faldt med 600 millioner kroner til 30,1 milliarder kroner.

- Det globale marked for grisekød har i første halvdel af regnskabsåret 2017/18 været udfordret, og priserne har været faldende, skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

Slagtningen af grise steg mindre end forventet. Alligevel er Danish Crown tilfreds, da prisen for et kilogram svinekød er faldet med 76 øre i forhold til samme periode sidste år.

- Det er et ærgerligt dyk, vi har set i den løbende afregning til vores ejere, for der er faktisk en god efterspørgsel på vores varer.

- Det er først og fremmest den lave dollarkurs, der koster, for den har både udhulet de hjembragte priser på vores eksport til Asien og styrket vores amerikanske konkurrenters konkurrencekraft i Kina, Japan og Sydøstasien, skriver administrerende direktør Jais Valeur i meddelelsen.

På positivsiden går det bedre for kødforædlingsselskaberne Sokolow i Polen og Tulip i udlandet.

Også Dat-Schaub, der beskrives som et "salgs- og forarbejdningsselskab inden for naturtarme til pølseproduktion", har øget både omsætning og resultat.

På den klart negative side er der igen knas for Danish Crowns store forretning i England. Forretningen har været plaget af dårlig ledelse, men der er skiftet ud, og ved årsregnskabet berettede Danish Crown om bedring.

- I England har Tulip siden nytår været mærket af en faldende efterspørgsel i et engelsk detailmarked, der er under pres.

- Det har givet et tilbageslag i den turnaround-proces, der er blevet arbejdet intensivt med siden efteråret 2016. Der er iværksat en række initiativer for at styrke salget i Tulip Ltd, skriver Danish Crown.

