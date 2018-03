Som led i Danish Crowns satsning på pizza-topping opkøber koncernen DK-Foods.

København. Den danske slagterikoncern Danish Crown har med øjeblikkelig virkning købt alle aktiviteterne i peperonigiganten DK-Foods, der er Europas førende producent af peperoni til pizzaindustrien.

Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

Pizza-topping ligger højt på Danish Crowns strategiliste.

DK-Foods skal fremadrettet operere som en selvstændig enhed under Danish Crowns datterselskab Tulip Food Company og stå i spidsen for koncernens globale satsning på pizza-toppings.

- I DK-Foods har vi overtaget en fokuseret og unik virksomhed, som siden etableringen i 2003 har været i imponerende vækst, siger Kasper Lenbroch, administrerende direktør i Tulip.

- I Tulip Food Company har vi internationalt et strategisk fokus på de fire kategorier bacon, konserves, snacks og pizza-toppings, så nu glæder vi os til at disponere over en veldrevet, agil og tempofyldt virksomhed.

Ifølge pressemeddelelsen er danskernes foretrukne fastfoodspise pizza, ligesom pizza også går sin sejrsgang i resten af verden.

DK-Foods blev grundlagt i 2003 og beskæftiger knap 80 medarbejdere.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvad købsprisen er.

Tidligere på året kunne Danish Crown meddele, at man købte en polsk fødevarevirksomhed med 1000 ansatte, 280 butikker og en omsætning på omkring en milliard kroner.

Dette opkøb ville blive fulgt af flere, lød beskeden. Det ser nu ud til at være sket.

/ritzau/