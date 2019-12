Jais Valeur overtog styringen hos den danske slagterigigant Danish Crown for knap tre år siden.

Grundet rettidig omhu og et kinesisk svinemarked i knæ har han været med til at generere en milliardindtjening. Den højeste i over 20 år.

Det fortæller den administrerende direktør i et stort interview med erhvervsmediet Finans.

»Når medvinden endelig kommer, skal man udnytte den maksimalt. Når eller hvis det her boom slutter, skal vores flyvehøjde ud af Kina være højere, end da vi fløj ind.« siger Jais Valeur og konkluderer:

»Det er vores vigtigste opgave, og den er vi godt i gang med at løse. Kina trækker os i den grad fremad, og vi har sagt farvel til Tulip, som trak os baglæns. Vi kører på alle cylindre nu: Størstedelen af vores forretning præsterer rigtig godt, og resten går godt.«

Et udbrud af svinepest har kostet 200 millioner kinesiske grise livet.

Det er er omtrent en fjerdedel af verdens svinebestand. Det har resulteret i store prisstigninger, som også påvirker det danske marked.

Ifølge Finans forudså Jais Valeur og Danish Crown denne udvikling før konkurrenterne, og det er altså det, som har medført en milliard-jackpot for den danske virksomhed. Den største indtjening siden 1997.

Jais Valeur tog også beslutningen om at sælge datterselskabet Tulip i 2019 for 2.4 milliarder kroner. Tulip havde i en årrække produceret blodrøde tal i milliardklassen på bundlinjen.

Forudser voldsomme prisstigninger i 2020

Landbrug og Fødevarer har tidligere spået, at 2019 bliver det største eksportår i Danmark nogensinde. I starten af 2019 tog en dansk svinebonde 8,3 kroner for et kilo svinekød.

Siden er prisen steget med 60 procent til 13,3 kroner kiloet.

Før jul holdt supermarkederne priserne i ro for at lokke kunderne ind og købe flæskestegen.

Herefter er der dømt stigende priser.

»Det kan slet ikke undgås, at vi kommer til at se dyrere svinekød i supermarkederne. Med de eksportpriser, vi ser i øjeblikket, kan vi forvente ret voldsomme prisstigninger i detailhandlen,« vurderer Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Københavns Universitet:

»Der mangler svin i Kina, og derfor kommer der til at mangle svin i Danmark. Så jeg regner med, at priserne på svinekød stiger med omkring 15-20 procent de kommende seks måneder alene.«

