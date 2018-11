Danish Crown forstår ikke kritik fra Greenpeace af selskabets produktion, der skal levere svinekød til Kina.

Danish Crown har indgået en milliardaftale med det kinesiske selskab Win-Chain, der er ejet af selskabet Alibaba, der aftager 250 ton svinekød om ugen over de næste fem år.

Landbrugspolitisk rådgiver for Greenpeace Kristian Sloth har kritiseret aftalen i meget hårde vendinger, fordi han mener, at Danish Crown vil forurene miljøet i en ekstrem grad.

Så sort-hvidt kan man ikke se på det ifølge pressechef for Danish Crown Jens Hansen.

- Hvis ikke Danish Crown havde grebet den her ordre, så havde nogle andre gjort det.

- De danske slagterier er i absolut front, når det gælder bæredygtig produktion. Når det kommer til klimapåvirkning, er vores pakke formentlig verdens bedste, siger Jens Hansen.

Danish Crown vil slagte grisene i Danmark og derefter sende kødet til sin forædlingsfabrik i Kina, hvor det skal pakkes og herefter sælges til de kinesiske forbrugere.

Greenpeace mener derfor, at Danmark kommer til at betale miljøregningen for Kina.

Den kritik preller af på direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen.

- Greenpeace er helt skævt på den, når de er ude at kritisere dansk kødproduktion. Danmark er blandt de bedste til at producere klimaeffektivt grisekød.

- Det undrer mig, at Greenpeace har behov for at kalde vores land for en ammoniakpøl. Virkeligheden er, at landbruget har reduceret ammoniakudledningen med 43 procent siden 1990, siger Flemming Nør-Pedersen.

Alibaba er verdens største nethandelsselskab og kan beskrives som Kinas svar på Amazon. Selskabet blev skabt af Jack Ma, der er en af verdens rigeste personer.

De kinesiske forbrugere kan således snart købe Danish Crowns produkter online.

Direktøren i Landbrug & Fødevarer ser det som en stor skalp for dansk landbrug.

- Personligt gør det mig stolt, at en af verdens største internetgiganter vælger Danish Crown som deres samarbejdspartner. Det sker ikke hver dag, siger Flemming Nør-Pedersen.

/ritzau/