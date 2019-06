- Det er en rigtig træls situation, siger Danish Crown-direktør om fyringer i Horsens.

Danish Crown fyrer 175 medarbejdere på landets største slagteri i Horsens.

Det fremgår af en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Det sker, fordi Danish Crown har fået markant færre grise til slagtning, end hvad man havde forventet.

- Det er en rigtig træls situation. Vi så en lille stigning i leverancerne af slagtesvin gennem 2018, men siden nytår har vi oplevet et fald på omkring fem procent i forhold til sidste år, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork.

- Derfor er det nu nødvendigt at tilpasse kapaciteten, og vi kommer efter alt at dømme til at sige farvel til omkring 175 medarbejdere, tilføjer han.

Hen over sommeren vil antallet af slagtninger i Horsens blive reduceret fra omkring 100.000 til cirka 85.000 grise om ugen.

- Vi vil gøre vores til at hjælpe de fyrede medarbejdere videre i samarbejde med Fødevareforbundet NNF og det lokale jobcenter, fortæller Per Laursen.

Det sker ved aftrædelsessamtaler og tilbud om videreuddannelse.

Ud over Horsens tilpasses kapaciteten på slagteriet i Herning. Her er forventningen, at det kan ske ved naturlig afgang, oplyser Danish Crown.

/ritzau/