Lige nu er der flere svin, end Danish Crowns slagterier kan slagte. Derfor bremses der for nye andelshavere.

I øjeblikket er Danish Crowns slagterier presset af flere forhold.

Det er med til at gøre, at den andelsejede slagterikoncern i en periode ikke kan optage flere griseandelshavere. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Ifølge Danish Crown er slagtekapaciteten på slagterierne udfordret af flere grise end forventet oven på udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland.

Derudover er der indberetninger, der viser en yderligere stigning i tilførslerne i de næste måneder.

Samtidig betyder forholdsreglerne omkring coronavirusset, at slagterierne i perioder drænes for ansatte, når de må sendes hjem som nærkontaktpersoner til muligt smittede.

Derfor er det besluttet midlertidigt at indføre en venteliste for optagelse af nye griseandelshavere. Tiltaget gælder, indtil kapacitetsudfordringerne er løst.

- Vi er helt aktuelt bagefter med afhentning af tilmeldte grise til slagtning, siger Erik Bredholt, bestyrelsesformand i Danish Crown, i pressemeddelelsen.

- Det er ikke en holdbar situation, så derfor ser vi os nødsaget til midlertidigt at indføre en venteliste for optagelse af nye griseandelshavere.

- Det er helt centralt, at vi ikke mister overblikket, for uden en klar plan for slagtningerne op til og hen over julen kan vi meget hurtigt komme yderligere bagud, siger bestyrelsesformanden.

Han understreger, at ventelisten skal ses som et midlertidig tiltag.

- Vi trækker kun i det her håndtag nu, fordi vi kan se, at vores slagtekapacitet er udfordret.

- Hvis vi optager nye griseandelshavere og dermed forpligter os til at afhente og slagte flere grise lige nu, så slår vores slagtekapacitet ikke til.

- Vi vil følge udviklingen nøje og ser frem til igen at kunne byde nye andelshavere velkommen i selskabet, siger Erik Bredholt.

Ventelisten for griseandelshavere har ingen betydning for optagelse af nye so- og kreaturandelshavere. Her er der fortsat åbent for tilmelding.

/ritzau/