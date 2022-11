Lyt til artiklen

Det danske flyselskab DAT skal skille sig af med en række medarbejder.

Flyselskabet med hovedkvarter i Vamdrup fyrer 39 medarbejder i Danmark og flere hundrede yderligere i Litauen.

Det skriver TV Syd.

Årsagen til fyringerne sker på baggrund af en udsigt til en dårlig periode for luftfarten med stigende brændstofpriser og CO₂-afgifter i 2023.

Den administrerende direktør, Jesper Rungholm, fortæller til mediet, at de er nødt til at være på forkant for at komme gennem krisetider.

»Det vil være fantastisk, hvis vi tager fejl. Hvis vi har ret, kan vi overleve, men det ville være rigtig svært, hvis vi ventede til problemerne kom,« siger han.

B.T. har rakt ud til DAT, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage.