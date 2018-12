Den svenske del af Danica Pension sælges for lidt under to milliarder kroner til konsortium af kapitalfonde.

Danica Pension sælger tirsdag den svenske del af sin pensionsforretning til et konsortium bestående af to kapitalfonde.

Det oplyser Danica Pension, der er et datterselskab til Danske Bank, i en pressemeddelelse.

- Danica Pension Sverige har oplevet en stærk vækst, men forretningsmodellen i Sverige adskiller sig fundamentalt fra den i Danmark og Norge, skriver pensionsselskabet i pressemeddelelsen.

- For vores kunder i Danmark og Norge betyder det et endnu mere fokuseret Danica Pension, siger Ole Krogh Petersen, der er direktør i Danica Pension, i meddelelsen.

Danica Pensions svenske afdeling har efter eget udsagn 150.000 privatkunder og 15.000 virksomhedskunder. Derudover følger 60 medarbejdere med i salget.

6. december oplyste Danica Pension, at selskabet på baggrund af en mediehenvendelse kunne bekræfte, at der var forhandlinger om et salg af den svenske afdeling.

Tirsdag bliver salget bekræftet. Det er den tyske kapitalfond Acathia og den nordiske Polaris, som køber den svenske del af Danica Pension.

Derudover indgår også Sampension og Unigestion i konsortiet.

Prisen bliver omkring 1,9 milliarder danske kroner.

Handlen skal godkendes af det svenske Finansinspektionen og den svenske konkurrencestyrelse. Danica Pension forventer, at det sker i første halvår af 2019.

Jan Dahlqvist, der er partner i Polaris, ser spændende muligheder i det svenske pensionsmarked.

- Danica Pension Sverige har vundet betydelige markedsandele det seneste årti og skabt en unik it-platform, som sikrer høj effektivitet og kan udbredes til langt flere partnere og kunder under det nye uafhængige ejerskab, siger han i en meddelelse.

Danica Pension Sverige får som en del af salget et nyt navn. Det er ikke oplyst, hvad det bliver.

/ritzau/