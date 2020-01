Danfoss har mandag fortalt deres medarbejdere, at virksomhedens fabrik i Kolding lukker.

Ved udgangen af 2022 stopper produktionen på fabrikken, og 335 medarbejdere vil miste deres stillinger.

I stedet bliver produktionen flyttet til Grodzisk i Polen.

Det skriver Jyske Vestkysten.

Fabrikken i Kolding arbejder med køle- og airconditioning.

Og ifølge Jyske Vestkysten er meldingen fra virksomheden, at fabrikken ikke er egnet til den avancerede automatisering, der er nødvendig for at forblive konkurrencedygtig i produktionen af køle- og airconditioning.

Omkring 110 funktionærstillinger vil forblive i Kolding, selvom produktionen rykkes til Polen.

'Vi har mange kompetente og dedikerede medarbejdere i Kolding, og vi ønsker naturligvis, at alle medarbejdere kan blive så længe som muligt i overgangsperioden. Vi vil sikre, at alle ansatte, der er berørt af flytningen, behandles ordentligt og retfærdigt og tilbydes den nødvendige støtte i forbindelse med processen,' siger Kristian Strand, direktør for Danfoss Refrigeration og Air-Conditioning, i pressemeddelelsen.