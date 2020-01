Danfoss er med ét slag blevet godt en tredjedel større efter at have opkøbt virksomheden Eaton.

Virksomheden Danfoss har indgået en aftale om at overtage den irske virksomhed Eatons hydraulikforretning for 3,3 milliarder dollar - svarende til mere end 20 milliarder kroner.

Det oplyser Danfoss i en pressemeddelelse.

Opkøbet er det største i virksomhedens historie, lyder det.

- I dag har vi taget et signifikant og transformativt skridt mod at blive en af verdens absolut førende spillere på markedet for mobil- og industrihydraulik.

- Dette opkøb er en helt enestående mulighed for at kombinere to globale hydraulikforretninger med produktporteføljer og geografisk tilstedeværelse, der i udpræget grad komplimenterer hinanden, siger CEO i Danfoss Kim Fausing i pressemeddelelsen.

Eaton leverer primært produkter inden for landbrug, industri og bygge- og anlægssektoren. Virksomheden havde i 2019 et salg på 2,2 milliarder dollar og 11.000 ansatte.

Danfoss havde til sammenligning et salg på 7 milliarder dollar i 2019 og cirka 28.000 ansatte.

Købet betyder, at Danfoss med ét slag er blevet godt en tredjedel større.

- Vi er overbeviste om, at det vil gavne Eaton Hydraulics at blive en del af en virksomhed, der har hydraulik som kerneforretning. Aftalen bringer to stærke organisationer med dyb ekspertise sammen, siger Craig Arnold, bestyrelsesformand og CEO i Eaton, i meddelelsen.

- I kraft af en langt bredere produktportefølje og førende teknologier vil kombinationen af de to forretninger også være til gavn for kunder og distributører, tilføjer han.

Også mandag var der nyt fra Danfoss. Her meddelte virksomheden, at man flytter en del af produktionen til Polen.

Konkret får det betydning for 355 ansatte på virksomhedens fabrik i Kolding, der står til at miste jobbet frem mod 2022.

Også Danfoss' lokaliteter i Vejle og Viby lukkes. Aktiviteterne vil i stedet flytte til Silkeborg, Nordborg, til en ny lokalitet i Kolding og til Grodzisk i Polen.

/ritzau/