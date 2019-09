Justitsminister Nick Hækkerup og resten af Folketinget har i en redegørelse fra Bagmandspolitiet fået at vide, at Dan-Bunkerings ejerselskab, Bunker Holding, også har modtaget penge fra russiske Maritime, som har haft ansvaret for at forsyne russiske kampfly i Syrien. (Arkivfoto) Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix