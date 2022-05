Nu har den fynske oliehandelsvirksomhed Dan-Bunkering lukket sit meget omtalte kontor i Kaliningrad i Rusland.

Det skriver Finans.

Det var det kontor, der stod for handlen i straffesagen fra december 2021, hvor virksomheden blev dømt for at bryde EUs sanktioner, der gjorde det ulovligt at levere brændstof til krigen i Syrien.

Dan-Bunkering lukker kontoret, fordi virksomheden fra Middelfart ikke længere vil handle med olie i Rusland eller sælge til kunder i landet.

»Som følge af dette stop for samarbejde med russiske modparter, er Dan-Bunkerings kontor i Kaliningrad lukket ved udgangen af regnskabsåret 30. april 2022. I kraft af beslutningen om et stop for samhandel med russiske modparter, kan vi ligeledes afkræfte, at Dan-Bunkering afhenter russisk fuel eller andre produkter i russiske havne,« lyder det i et skriftligt svar til Finans.

Dan-Bunkering hører under den danske koncern Bunker Holding.

I december 2021 modtog Dan-Bunkering, Bunker Holding og koncernens topchef Keld R. Demant en dom for ikke at overholde EUs sanktioner mod at levere flybrændstof, der skulle anvendes i borgerkrigen i Syrien fra 2015 til 2017.

Her blev de idømt en bøde på 34 millioner kroner og fortjenesten på tæt på 16 millioner kroner blev konfiskeret. Til sidst fik Keld R. Demant en betinget fængselsstraf på fire måneder for uagtsomt overtrædelse af sanktionerne.

Alle 33 handler, sagen drejede sig om, blev lavet af Dan-Bunkerings kontor i Kaliningrad.