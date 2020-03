Corona-krisen rammer nu for alvor restaurant-kæden bag Dalle Valle og Café A.

Kæden har tirsdag begæret 13 restauranter for konkurs landet over, hvorfor de nu lukker og slukker. Det oplyser bestyrelsesformand Niels Rønnebeck over for B.T.

Årsagen er, at der mangler penge i kassen på grund af coronavirussen.

»Det kan jeg desværre bekræfte. Det har været en nødvendighed. Vi har ingen likviditet i øjeblikket,« lyder det fra en trist Niels Rønnebeck, som tilføjer:

»Vi har haft mange overvejelser. Selvfølgelig har vi været inde og kigge på mulige hjælpepakker, men problemet har været, at vi ikke ved, hvilket tempo vi åbner i, så vi kunne ikke garanterer medarbejdernes lønninger.«

Lukningerne sker forskellige steder i landet, oplyser Niels Rønnebeck. Blandt andet i Aarhus, Aalborg og Kolding.

»Det er svært at sige, hvor mange det rammer. Men det er ganske mange, når vi taler om 13 forretninger. Vi har en række fastansatte, men vi har også vældig mange unge studerende, som har timer ved os. Så det er mange mennesker. Det er det, der gør det frygteligt.«

