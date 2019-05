Siden nytår er bilejere uden ansvarsforsikring blevet opkrævet dagsgebyrer, hvilket har haft effekt, viser tal

Antallet af uforsikrede danske køretøjer, typisk biler og knallerter, er faldet massivt.

Det viser en ny opgørelse, som Gjensidige Forsikring har fået foretaget af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).

Ifølge Skattestyrelsens Motorregister var der ved lovens vedtagelse omkring 50.000 uforsikrede køretøjer herhjemme, hvilket er faldet til omkring 15.000.

20.000 ejere af motorkøretøjer har tegnet forsikring, mens de resterende køretøjer er blevet afmeldt hos Motorstyrelsen.

Det massive fald sker, efter Folketinget ved årsskiftet indførte nye regler, så det ved lov blev muligt at pålægge bilister uden ansvarsforsikring dagsgebyrer på 250 kroner.

- Siden Folketinget vedtog loven, har vi reduceret antallet af uforsikrede motorkøretøjer markant. Det, må man sige, har været en succes, siger Hans Reymann-Carlsen, der er daglig leder hos DFIM.

Tidligere fik man en bøde på 1000 kroner, hvis man blev stoppet i et køretøj uden ansvarsforsikring.

Dermed har det være ejere af et motorkøretøj med den lovpligtige ansvarsforsikring, der har måttet punge ud.

Det har ifølge Gjensidige Forsikring kostet over 70 millioner kroner, når bilister og knallertkørere uden forsikring har været involveret i uheld.

Fremover er det i stedet dagsgebyrerne, der skal dække de skader som uforsikrede motorkøretøjer forvolder.

Det glæder skadedirektør hos Gjensidige Forsikring, Henrik Sagild.

- Jeg er meget tilfreds med, at gebyrerne har vist sig at have en så positiv indvirkning allerede.

Det bør ikke være bilister med den lovpligtige ansvarsforsikring, der skal bruge deres forsikringspræmie til at betale for de uforsikrede, siger Henrik Sagild.

Det er DFIM, der står for at opkræve gebyrerne. DFIM oplyser, at dagsgebyrerne indtil videre har indkasseret 30 millioner kroner.

I Danmark er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på et motorkøretøj, mens kaskoforsikringen er valgfri.

En ansvarsforsikring dækker de skader, du påfører andre personer, deres ejendele eller køretøj med dit motorkøretøj.

/ritzau/