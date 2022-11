Lyt til artiklen

Coops discountbutikker har i én uge forsøgt sig med 25 procent billigere frugt og grønt.

Det svarer til en fjernelse af momsen, der har betydet en stigning i salget med 144 procent på grønt og 123 procent på frugt.

Det viser en opgørelse fra dagligvarekæden, skriver Finans.

Og det er særligt en gruppe af grøntsager, der har toppet salget over mersalg. Noget, der »springer i øjnene« ifølge Jeff Salter, kommerciel direktør i Coop 365 discount- og Fakta kæderne.

For både svampe, kartofler, kål, løg og krydderurter er blandt de indeks, der ligger højest. Dog har den seneste uges prisnedsættelser ikke være helt uden omkostninger.

Det har nemlig kostet kæden 1,5 millioner kroner. Men det har trods alt været det hele værd ifølge direktøren.

Derfor er han heller ikke sikker på, at kæden vil gentage initiativet.

»Det er ikke noget, vi har råd til at blive ved med, men jeg er glad for, at vi har lavet det her statement,« lyder det.