Det er femte gang på tre år, at underskudsramte Daells Bolighus får en økonomisk håndsrækning. I december fik boligkæden en tidlig julegave på 20 mio. kr. i kapital.

»Der er tilført Daells Bolighus 20 mio. kr. for at dække en del af underskuddet for 2018. Pengene skal ikke bruges på at lave nye butikker,« siger Arne Gerlyng-Hansen, administrerende direktør i Harald Nyborg, der driver Daells Bolighus, til Finans.dk.

Millionerne kommer fra milliardærerne - og far og søn - Kurt og Erling Daell, som også ejer Harald Nyborg og discount-byggemarkedskæden Jem & Fix.

Familien Daell grundlagde i sin tid boligkæden og holder i dag stadig hånden under arven.

For ifølge Finans har Daells Bolighus ikke haft overskud siden 2007 og tabt mere end 130 mio. kroner de seneste fem regnskabsår.

Tidligere har kapitalindsprøjtningerne i Daells Bolighus været øremærket nye investeringer og butiksnettet, men denne gang er det målrettet det årelange underskud.

I 2017 skød rigmanden også 20 millioner kroner ind i bolighuset i december måned.

Kurt og Erling Daell ejer Harald Nyborg-koncernen, som ejer det underskudsramte Daells Bolighus, og har tilsammen en formue på intet mindre end 3 mia kr. - hvilket gør dem til Danmarks 37. rigeste ifølge Berlingske Business' liste over Danmarks rigeste for 2017.

Daell- familien solgte i 1992 Daells Varehus, som syv år senere gik konkurs. Siden har Kurt Daell bygget sin formue på Harald Nybog, Jem & Fix og Daells Bolighus.