Centralbankernes aggressive renteforhøjelser har tydeligvis ikke været nok.

For flere økonomiske eksperter vurderer nu, at tiltaget ikke vil tvinge inflationen ned på to procent.

I stedet må vi forberede os på, at inflationen vil ligge over fem procent mange år frem endnu.

Det skriver Finans, der henviser til en rundspørge med 1.687 økonomiske eksperter i 129 lande.

Og hvis deres forudsigelse er korrekt, så vil inflationen ligge 6,7 procentpoint højere end det gennemsnit, som Verdensbanken har registreret.

»I betragtning af de dramatiske inflationsforventninger bør centralbankerne fokusere på hovedmålet om at sikre prisstabilitet og ikke overbebyrde deres mandat med sekundære mål om alt lige fra klimabeskyttelse til inklusion,« fortæller professor Christoph Schaltegger på baggrund af rundspørgen.

I mange lande vil den høje inflation betyde fortsat reallønsfald og udhuling af husholdningernes købekraft, som lige nu er en af de største udfordringer i dansk økonomi.

Rundspørgen er foretaget af Ifo Institute i München og Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik i Luzern.