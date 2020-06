Over de seneste uger har Fagbladet 3F bragt historier om et dårligt arbejdsmiljø på Coops lager i Hasselager, hvor der ifølge flere medarbejdere har været tale om, at medarbejderne er blevet overvåget, har følt et øget arbejdspres, lidt af stress og oplevet urimelige fyringer.

Nu går bestyrelsen ind i sagen.

Det skriver TV 2 Østjylland.

»Vi er ved at formulere et svar på baggrund af mødet, og der kommer et svar i morgen, siger informationsdirektør hos Coop,« Jens Juul Nielsen, til TV2 Østjylland.

Indtil da vil Coop ikke kommentere yderligere på sagen.

Bestyrelsen er gået ind i sagen, efter at 217 ud af de 400 ansatte på lageret i Hasselager uden for Aarhus har svaret på en undersøgelse, der viser, at 84 procent af de ansatte føler sig overvåget af den daglige ledelse.

Jan Kejser som arbejder på lageret fortæller blandt andet til TV 2 Østjylland, at han har oplevet, at der er blevet taget tid på, hvor længe medarbejderne har siddet på toilettet, og at der er sket flere fyringer, som medarbejderne anser som værende uberettigede.

Han har arbejdet på lageret i 13 år, og han fortæller, at den dårlige stemning er eskaleret siden, der kom ændringer i ledelsen for tre år siden.