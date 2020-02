Det kinesiske aktiemarked tog mandag et fald, som ikke er set lignende i årevis, og som vil skvulpe hele vejen til Danmark og ind i virksomhedernes første kvartalsregnskab.

To aktieanalytikere vurderer for B.T., at undtagelsestilstanden i Kina kan ramme helt ind i den danske økonomi.

Coronavirussens omfang og smittefare har medført, at landet i høj grad har været lukket ned. Byer fremstår øde, og fabrikkerne holder forlænget nytårsferie indtil situationen er under kontrol.

Det reagerede det kinesiske aktiemarked på, da det mandag åbnede efter det kinesiske nytår. Indekset på den væsentlige børs i Shanghai faldt med knap ni procent. Og på den toneangivende børs i Shenzen faldt indekset i samme omfang.

»Det har en enorm påvirkning på hele verden. Det er verdens anden største økonomi efter USA, det er vores fabrik, og hele den vestlige verden er afhænging af varer, der produceres i Kina,« siger Michael Friis Jørgensen, chefaktieanalytiker i Alm. Brand.

Mens befolkningen fokuserer på sygdommen og smittefaren, er det helt centrale for markedet, at et meget stort antal fabrikker i Kina, der servicerer virksomheder i hele verden, er lukket ned.

»Det, som alle tænker på, er, om virussen smitter og dræber. Men det, aktiemarkedet kigger på, er, hvor lang tid Kina er nødt til at spærre millioner af borgere inde og holde fabrikker og produktionen lukket ned i et jerngreb. Det er dét, der i realiteten bliver den afgørende faktor for, hvilken vej det her går,« siger Michael Friis Jørgensen.

Flere af de store danske virksomheder som Lego, høreapparat-selskabet GN Store Nord og Carlsberg har været nødsaget til at forlænge nytårsferien for deres fabrikker i Kina og holde dem lukket uger ud i fremtiden.

Både de helt konkrete danske virksomheder, der taber terræn ved at måtte holde lukket, og de generelle markedsstrømninger vil påvirke det danske marked. Det siger også aktieanalytiker Lars Persson fra podcasten Millionærklubben.

»Carlsberg, der også sælger i Kina, holder fabrikken forlænget ferielukket. Det vil gøre, at de bliver ramt på deres indtjening, og det vil ses i regnskabet i det her kvartal,« siger han.

Stoppet i produktionen i Kina vil betyde, at de danske virksomheder, der har fabrikker der, i sidste ende kan ende med at mangle varer, de kan sælge.

Derfor vil selskaberne blive ramt på omsætningen, og det vil kunne ses i regnskaberne og i sidste ende i beskæftigelsen.

»Det kan blive mellem fem og 15 procents nedgang i omsætningen, fordi man er afhængig af kineserne, og det kan mærkes,« siger Lars Persson.

Når virksomhederne rammes på deres omsætning, vil det forplante sig til resten af økonomien.

»Det er klart, at vi har en nedgang i økonomien, og der kommer til at mangle indtjening og valuta i kassen. Og tager man worst case scenario, kommer det til at påvirke Danmark og alle andre vestlige lande, fordi Kina er den store samhandelspartner,« siger han.

Derfor vil man højst sandsynligt kunne se en negativ udvikling i Danmarks samlede økonomiske vækst som konsekvens af krisen i Kina.