Forbrugertilliden er faldet tungt, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede dele af samfundet.

De danske forbrugere er blevet mere skeptiske i løbet af marts, hvor coronavirusset har spredt sig i Danmark og ført til en delvist nedlukning af samfundet.

Forbrugertilliden er faldet til det laveste niveau siden 2012. Det oplyser Danmarks Statistik, der udarbejder tallene.

Forbrugertilliden laves via en rundspørge blandt 1000 danskere, der bliver spurgt om en række spørgsmål om deres syn på egen og Danmarks økonomi.

Denne rundspørge er lavet i perioden 1.-17. marts. Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede 11. marts en delvis nedlukning af samfundet - herunder lukkede skoler, daginstitutioner og hjemsendelse af offentligt ansatte.

Derfor har Danmarks Statistik valgt at dele svarene op i to grupper - før og efter talen.

De, der har svaret, i perioden 12.-17. marts har været markante mere skeptiske.

Forbrugertilliden i den gruppe er på minus 6,5, hvilket altså ikke er set lavere siden 2012.

Danmarks Statistik understreger, at svarene er fra en mindre gruppe end normalt, og at der derfor er større statistisk usikkerhed.

Forbrugerne er især blevet mere skeptiske over udsigterne for dansk økonomi og se blandt andet en risiko for stigende arbejdsløshed.

Ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank er det helt naturligt, at forbrugerne ser mere nervøst på fremtiden.

- Det er desværre ikke overraskende, og det hele kan spores tilbage til coronavirussets hærgen.

- Der er mildt sagt talte om en grum tid i forbrugernes vurdering af den økonomiske situation. Og de har bestemt noget at have det i, skriver han i en kommentar.

Selv om forbrugertilliden er i minus, er den et stykke fra at ramme tidligere bundrekorder.

I efteråret 2008, hvor finanskrisen lige var brudt i lys lue, var forbrugertilliden på minus 16,6.

Danmarks Statistik har lavet forbrugertilliden siden 1974. Bundrekorden var i december 1988, hvor den var på minus 22.

