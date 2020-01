Personalet i Danish Crowns fabrik i Kina skal i karantæne, og det betyder, at det er nødt til at lukke.

Det sker tirsdag morgen efter coronavirussen, der har dræbt omkring 100 mennesker, har bredt sig til store dele af Kina og flere andre lande.

De lokale myndigheder i området tæt på Shanghai har besluttet at alle, der har været i særlige dele af Kina de seneste 14 dage, skal i karantæne. Det skriver A4 Nu.

»Vi har valgt at lukke fabrikken, da vi vil mangle personale. Det skyldes også, at der har været kinesisk nytår, hvor meget personale har haft fri,« siger Jens Hansen, der er pressechef i Danish Crown, til A4 Nu.

Den del af personalet, der er beordret i karantæne har formentlig opholdt sig i byen Wuhan, hvor virusudbruddet opsod - eller været i kontakt med personer, der har opholdt sig i byen.

Dog forventer Jens Hansen, at man kan genåbne fabrikken mandag den 4. februar.

På det tidspunkt vil man have personale nok til at få produktionen op at køre igen.

Fabrikken, hvor der produceres kød, åbnede i Kina for et halvt år siden.