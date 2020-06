Efter en sæson på kun 11 dage lukker eventyrparken Astrid Lindgrens Verden i Småland mandag for i år.

Det bliver en kort sæson for eventyrparken Astrid Lindgrens Verden, der ligger i Vimmerby i Småland.

Restriktioner på grund af udbruddet af coronavirus betyder nemlig, at søndag bliver sidste åbningsdag i denne sæson.

De blot 11 åbningsdage giver et milliontab for eventyrparken, hvor universet fra Astrid Lindgrens børnebøger kan opleves.

Det skriver SVT.

Lukningen betyder et tab af 120 millioner svenske kroner - svarende til 85,3 millioner kroner.

Det får konsekvenser for de ansatte, hvor 450 ansatte fredag er blevet fyret.

- Jeg er virkelig ked af det, men det er et faktum. Vi gjorde et helhjertet forsøg på at få en sikker og god løsning, men det viste sig, at det ikke virkede, siger direktør Joacim Johansson til nyhedsbureauet TT.

/ritzau/