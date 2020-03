I Kina har Adidas set salget falde op mod en milliard euro grundet corona. Japan og Sydkorea er også ramt.

Coronavirusset i Kina har kostet dyrt for den tyske tøjkoncern Adidas, der allerede nu har set salget falde med et milliardbeløb.

Adidas vurderer, at salget i Kina er faldet med 800 til 1000 millioner euro i første kvartal sammenlignet med samme periode i 2019.

Det svarer til mellem 6,0-7,5 milliarder kroner. Det oplyser selskabet onsdag i forbindelse med sit årsregnskab.

Ud over Kina ser Adidas også tegn på, at coronavirusset har påvirket salget negativt i Sydkorea og Japan.

Særligt Sydkorea er et af de lande, der ud over Kina har været hårdest ramt af virusset.

Adidas oplyser, at der er så stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af coronavirusset, at selskabet ikke finder det muligt at give et bud på, hvordan det vil påvirke salget for hele 2020.

Den tyske koncern fortæller, at selskabets store fabrikker i Kina nu er oppe at køre igen, efter at de var lukket i en periode i starten af året.

/ritzau/