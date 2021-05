Københavns Lufthavn taber 340 millioner kroner i første kvartal, hvor antallet af passagerer faldt 91 procent.

Et stort fald i antallet af passagerer har været dyrt for Københavns Lufthavn, der kommer ud af første kvartal med tab.

Lufthavnen fik i første kvartal et underskud på 340 millioner kroner. Det viser lufthavnens regnskab.

Årsagen til underskuddet skyldes, at der var omkring 400.000 passagerer i lufthavnen i årets første tre måneder, hvor der har været omfattende restriktioner på at rejse.

Der er tale om et fald på 91 procent fra samme periode sidste år.

- Københavns Lufthavn er dermed stadig midt i den værste krise i mands minde, skriver selskabet i regnskabet.

I første kvartal 2020, hvor kun dele af perioden var ramt af corona, fik lufthavnen til sammenligning et overskud på 56 millioner kroner.

Administrerende direktør Thomas Woldbye siger i en kommentar til regnskabet, at han håber, at der med udrulningen af vacciner og et kommende EU-coronapas for alvor kan komme gang i flyrejserne igen.

- Det er helt afgørende, at trafikken og passagerne snart begynder at vende tilbage, hvis vi skal fastholde vores konkurrenceevne, bevare evnen til at investere i den grønne omstilling af lufthavnen, levere tilgængelighed til Danmark ‐ og samtidig være en god investering for vores ejere.

- Vi kan ikke spare os ud af krisen. Der skal gang i trafikken igen, siger han i en kommentar til regnskabet.

Han fortæller, at lufthavnen har været nødt til at trække 500 millioner kroner på sin kassekredit for at kunne dække de udgifter, der er med at holde åbent.

Lufthavnen har under krisen fået stillet en kassekredit på seks milliarder kroner til rådighed af sine långivere og har derudover fået fritaget nogle lånekrav.

Thomas Woldbye håber snart at kunne forlænge den aftale med op til 18 måneder.

/ritzau/