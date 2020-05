Det kommer til at tage år, før efterspørgslen på flyrejser igen er på normalt niveau, forudser Air France-KLM.

Flyselskabet Air France-KLM har haft et hårdt første kvartal på grund af coronavirusset.

Selskabet fik et underskud på 13,4 milliarder kroner i perioden januar-marts, hvor antallet af passagerer faldt med en femtedel til 18,1 million.

Det viser regnskabet fra det hollandsk-franske flyselskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Det var især de to sidste uger af marts, at flyselskabet blev ramt, da coronaudbruddet for alvor ramte Europa.

Med til historien hører, at første kvartal normalt er en svær periode for flyselskaber at tjene penge, fordi der er færre rejsende i sommerperioden.

I samme periode sidste år fik Air France-KLM et underskud på 2,4 milliarder kroner.

Air France-KLM skriver i regnskabet, at det kan tage flere år, før efterspørgslen på flybilletter er tilbage på niveauet før coronakrisen.

Flyselskabet regner med, at 95 procent af flyene vil blive på jorden i april, maj og juni.

Det forventes kun gradvist forbedret i juli, august og september, hvor 80 procent af selskabets fly stadig ventes at skulle stå parkeret på landjorden.

Flyselskabet er ligesom resten af branchen hårdt presset på økonomien og vil i løbet af sommeren præsentere en plan, der skal få selskabet gennem krisen.

På forhånd har Air France-KLM fået stillet en hjælpepakke på 52 milliarder kroner i udsigt fra den franske regering. EU gav mandag grønt lys til pakken.

Den består af både direkte lån fra staten og garantier på lån, som Air France-KLM optager hos for eksempel banker.

Den hollandske regering har også varslet, at den vil støtte flyselskabet med 15-30 milliarder kroner. De endelige detaljer er ikke på plads.

Den hollandske og franske stat ejer 28 procent af Air France-KLM. Det blev dannet efter en fusion i 2004.

Det er stort set samme konstruktion som SAS. Her ejer Danmark og Sverige samlet 29 procent af aktierne.

/ritzau/