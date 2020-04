Mange af H&M's butikker er lukket på grund af corona. Det har indtil videre givet et faldende salg i foråret.

Den svenske modekoncern Hennes & Mauritz (H&M) forventer at komme til at tabe penge i sit andet kvartal.

Det skyldes, at coronavirusset giver et så stort fald i omsætningen, at det ikke bliver muligt at opveje det ved lavere driftsomkostninger.

Det skriver H&M i regnskabet for første kvartal, der er kommet fredag morgen.

Mens selskabets første kvartal sluttede med udgangen af februar, så blev der i starten af marts taget hul på andet kvartal.

Siden starten af marts har H&M været nødt til at lukke mange af sine butikker verden rundt på grund af coronasituationen. Det giver et markant lavere salg.

- H&M's salg i marts er faldet med 46 procent i lokale valutaer sammenlignet med den samme måned året før. Onlinesalget er steget med 17 procent i lokale valutaer, skriver H&M i regnskabet.

Modekoncernen tilføjer, at andet kvartal vil blive et meget udfordrende kvartal som et resultat af coronasituationen.

Fordi det er svært at forudsige, hvor hurtigt de enkelte markeder vil komme tilbage på rette spor, er modekoncernen ikke i stand til at forudsige salget i det nuværende kvartal.

- Andet kvartal vil blive et tabsgivende kvartal, da det betydelige fald i salget ikke vil være muligt at opveje igennem reduktionerne i driftsudgifterne, skriver H&M.

Ved udgangen af marts havde H&M i alt 5065 butikker verden over. Af dem havde 3778 butikker midlertidigt lukket grundet coronaudbruddet. I nogle af de største markeder som Tyskland og USA har alle butikker været lukket.

Også herhjemme har H&M været nødt til midlertidigt at lukke sine mere end 100 butikker.

Forventningen om et forår med røde tal kommer i hælene på en vinter, hvor H&M kan glæde sig over vækst i både salget og indtjeningen.

Koncernens samlede omsætning er i første kvartal steget med otte procent til 54,9 milliarder svenske kroner.

Samtidig er overskuddet mere end fordoblet til 1,9 milliarder svenske kroner.

/ritzau/