Stor uro på de finansielle markeder på grund af coronakrisen betød et tab på 29 milliarder kroner på ATP's investeringer i første kvartal.

Det oplyser pensionsselskabet i regnskabet for første kvartal.

Tabet er en markant tilbagegang fra de 20 milliarder kroner, som ATP sikrede i positivt afkast i første kvartal sidste år.

- Efter en længere periode med stærke investeringsafkast måtte vi i første kvartal 2020 levere en del af det tidligere afkast tilbage, siger Bo Foged, der er administrerende direktør i ATP, i regnskabet.

Han fortæller, at pensionsselskabet, der er blandt de største herhjemme, bliver ved med at have en disciplineret tilgang til risikostyring.

På den måde vurderer ATP, at der kan skabes tilfredsstillende resultater på den lange bane.

Til gengæld vil tilgangen på den korte bank forringe mulighederne for at forhøje pensionerne, lyder det.

/ritzau/