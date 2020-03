Det danske aktiemarked er præget af udsving på grund af coronavirus. Udsvingene kan fortsætte noget tid endnu.

De danske aktier fortsætter de store udsving, som spredningen af coronavirus har medført.

Efter et kvarters handel steg det danske C25-indeks tirsdag morgen mere end to procent. En halv time senere er stigningen vendt til et fald på cirka en halv procent.

C25-indekset er det ledende indeks herhjemme og består af de mest omsatte aktier på den danske børs.

Tirsdagens udsving følger, efter at mandagen bød på store fald både i Danmark og i resten af verden.

Eksempelvis lukkede Dow Jones-indekset, der indeholder nogle af de største industrivirksomheder i USA, mandag med et fald på 12,9 procent. Det var det største fald siden børskrakket i oktober 1987 - også kaldet "sorte mandag".

Mandagens fald fulgte oven på en generel usikker periode på de finansielle markeder, der har været påvirket af den globale spredning af coronavirus.

Virusset har fået flere virksomheder til at sende medarbejdere hjem og indstille deres produktion. Det skaber nervøsitet hos investorerne, som i det hele taget har svært ved at vide sig sikre på noget i øjeblikket.

- Lige nu ser verden sådan ud, at såvel private som virksomheder ikke ved, hvad morgendagen bringer. Og det gør investorerne heller ikke, siger Michael Friis Jørgensen, der er chefaktieanalytiker i Alm. Brand Markets.

- Derfor er de på jagt efter aktiver, hvor de ikke bliver ramt. Dem jagter de dag for dag, og det flytter en masse penge rundt, som betyder, at der er nogle enorme udsving i markedet.

Michael Friis Jørgensen regner med, at udsvingene på aktiemarkedet kommer til at fortsætte den næste tid, da coronavirusset ikke står til at forsvinde med det samme. Dermed vil der også fortsat være usikkerhed, som kan give flere udsving.

- Kigger man tilbage i historien, så er det også det billede, man ser. Når usikkerheden er højest, så svinger aktiemarkederne også utroligt meget.

- Over tid aftager udsvingene, men lige nu og her er usikkerheden jo enorm, og derfor er udsvingene også store i øjeblikket, siger Michael Friis Jørgensen.

/ritzau/