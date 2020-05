Nedlukningen af Danmark i marts har givet et fald i det danske bnp på 2,1 procent, viser første beregninger.

Nedlukningen af Danmark i marts som følge af coronaudbruddet har givet en tilbagegang i den danske økonomi.

Indledende beregninger fra Danmarks Statistik viser, at det danske bruttonationalprodukt (bnp) i første kvartal er faldet med 2,1 procent.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Ifølge Danmarks Statistik har områder som persontransport, hoteller og restauranter, offentlige tjenester, kultur og fritid især været påvirket af nedlukningen i marts.

Det afspejler sig også i en markant nedgang i forbruget, bemærker Danmarks Statistik.

Omvendt har der ikke været nedgang i de vareproducerende erhverv som landbrug, forsyningsvirksomhed og byggeri.

/ritzau/