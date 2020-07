I det næste regnskabsår, der løber fra juni til og med udgangen af maj 2021, venter B&O vækst i salget.

Udbruddet af coronavirus har tildelt Bang & Olufsen store økonomiske tæsk.

I marts, april og maj er selskabets salg faldet med tæt på 40 procent, mens der på bundlinjen har været et tab på 135 millioner kroner.

Det fremgår af selskabets regnskab for perioden tirsdag.

- Det har været et skuffende år for Bang & Olufsen, lyder dommen fra topchef Kristian Teär i en kommentar til regnskabet.

Allerede inden virusudbruddet var B&O inde i en hård periode med svigtende salg, og selskabet var derfor ved at omstille sig.

Der blev blandt andet i marts annonceret en spareplan, hvor der blev sagt farvel til 115 ansatte - cirka ti procent af den samlede stab.

Men da resultaterne begyndte at vise sig, kom pandemien, forklarer chefen.

Udbruddet af coronavirus har haft store konsekvenser får B&O, der har måttet sælge nye aktier for at få flere penge i kassen.

Det har indbragt yderligere 356 millioner kroner til at forsøge at komme oven på igen efter coronakrisen.

- Med vores nye strategi er vores mål at løse nogle af de fundamentale problemer i vores kerneforretning og sikre, at vi igen bliver lønsomme.

- Men vi anerkender, at det vil blive et udfordrende år, da vi fortsætter med at eksekvere på vores nye strategi midt i den usikkerhed, der er forbundet med Covid-19, siger Kristian Teär.

I marts, april og maj, der er fjerde og sidste kvartal i B&O's skæve regnskabsår, omsatte selskabet for 377 millioner kroner.

Der blev dermed sat punktum for et yderst udfordrende regnskabsår for B&O, der langt fra er blevet, som selskabet havde ventet.

I perioden er selskabets salg faldet med tæt på 30 procent. Da regnskabsåret blev indledt, havde B&O stillet investorerne en encifret salgsvækst i udsigt.

En del af salget ventes dog at vende tilbage i det nye regnskabsår.

Her ventes omsætningen at vokse til 2,2 milliarder kroner, hvilket er omtrent 200 millioner kroner mere end i det netop afsluttede regnskabsår.

Der opstilles ikke forventninger til bundlinjen, som i regnskabsåret 2019/20 viste et samlet tab på 576 millioner kroner.

Det skyldtes til dels en nedskrivning til et skatteaktiv på 265 millioner kroner.

/ritzau/