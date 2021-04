Coronapandemien har ramt tøjbranchen hårdt i 2020, og det ses også tydeligt i PWT Groups årsregnskab.

Resultatet viser et underskud på intet mindre end 200 millioner kroner.

Det skriver Finans.

PWT Group står blandt andet bag butikskæderne Tøjeksperten og Wagner og har tilsammen 147 butikker i Danmark, Sverige og Norge.

I herretøjsvirksomhedens årsregnskab fremgår det, at omsætningen i kæden er faldet med 32 procent til 596 millioner kroner.

Driftsresultatet i 2020 viser et minus på 388 millioner kroner, mens årsresultatet er et underskud på 200 millioner kroner.

Dette skyldes blandt andet en rekonstruktion i foråret 2020, altså kort tid før coronapandemien ramte Danmark.

Alligevel er man langt fra tilfreds med underskuddet hos herretøjsselskabet:

»Resultatet er da bestemt utilfredsstillende. Vi var ellers kommet godt i gang med 2020, men da pandemien ramte i marts med stop for salget, blev vi hårdt påvirket. De alvorlige, negative konsekvenser betød, at vi måtte indlede en rekonstruktion,« siger administrerende direktør Ole Koch Hansen til Finans.dk.

B.T. har tidligere skrevet om, at coronakrisen var med til at tvinge modegiganten til at lukke 17 butikker inden udgangen af juni 2020.

Især to af PWT Groups kendte butikskæder blev hårdt ramt af lukninger. Det drejede sig om herretøjskæderne Tøjeksperten og Wagner.

Som du kan se i boksen herunder, måtte syv Tøjeksperten-forretninger og otte Wagner-butikker lukke.