Et udløbet coronapas, et svar på den nye test, der ikke er kommet endnu, eller et svar der måske aldrig kommer.

Der kan være mange årsager til at aflyse eller udskyde et besøg på en restaurant.

For selvom der er kommet liv i gaderne igen, så er ovenstående hverdagstemaer, som restauratører skal kæmpe med dagligt.

En af dem er Dean Harvey, indehaver af Restaurant Kaj i Helsingør. Han oplever coronapasset som en hæmsko, da det jævnligt sker, at folk ikke dukker op, udskyder deres besøg eller aflyser i sidste øjeblik.

»Det er frustrerende. En ting er, hvis ikke de har en test. Men hvis de har taget en test, skal de time det med deres besøg, og det kan tage lang tid at få svar,« siger han og fortsætter:

»Nogle gange har vi gæster der skal stå og vente udenfor i 40 minutter eller en time. Ellers aflyser de måske helt.«

Restriktionerne gør det især svært for folk at tage på spontane restaurantbesøg. Og det er i den grad gået ud over økonomien.

Dean Harvey oplyser, at restauranten er gået meget ned i omsætning. Omkring halvdelen, skyder han på. Og det er især hårdt for en nyopstartet restaurant, der slog dørene op første gang i april 2019.

Dean Harvey foran restauranten. Foto: Dean Harvey Vis mere Dean Harvey foran restauranten. Foto: Dean Harvey

Restauranten var ikke berettiget til kompensation første gang, da de ikke havde de nødvendige regnskaber at fremvise på grund af den korte levetid. Det havde de først i anden omgang.

»Det har været utroligt hårdt for os.«

Trods svære vilkår skal man dog ikke tage fejl af, at han er glad for, at restauranten igen kan tage gæster ind.

»Men jeg er ekstremt glad og taknemmelig for, at vi kan åbne dørene op igen.«

Alligevel er der dog flere elementer ved coronapasset, som ikke giver mening, hvis man spørger Dean Harvey.

For det første skal gæsterne igennem restauranten for at få adgang til udendørsarealet, men her er det ikke nødvendigt med coronapas.

Det er også en gråzone, hvornår et udendørsareal rent faktisk tolkes som et udendørsareal.

Han forklarer, at gæster skal have et coronapas, hvis de sidder udendørs med halvtag over sig af glas, men er der tale om et plastiktelt, så er en test ikke nødvendig.

Jeg ser ingen større risiko her end i et supermarked. Det giver ikke rigtig mening.

Herudover kræver det ekstra bemanding at tjekke folk. Det er besværligt, hvis et større selskab er på besøg, men sidder udendørs. Så skal der tjekkes, hver eneste gang en person går ind på toilettet.

Og så fremhæver han også som eksempel, at man ikke behøver et coronapas i detailhandlen, selvom det ifølge ham er lettere at holde styr på afstand og rengøring i en restaurant:

»Jeg ser ingen større risiko her end i et supermarked. Det giver ikke rigtig mening.«

Det sløje forårsvejr har heller ikke hjulpet på interessen for at spise udendørs:

»Det er ikke Saint Tropez. Det er Danmark. Vi har ikke det samme vejr, som på de kanter.«

Derfor venter han nu tålmodigt til, at vejret bliver bedre, men også til, at coronapasset afskaffes:

»Jo hurtigere det sker, jo bedre er det for os allesammen.«