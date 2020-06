Særligt hotellerne har været ramt af færre turister i april, hvor Danmark var delvist lukket ned hele måneden.

I april, hvor Danmark var lukket delvist ned hele måneden, faldt det samlede antal turistovernatninger med knap 2,1 millioner.

Det svarede til et fald på hele 76 procent i forhold til samme måned sidste år. Det oplyser Danmarks Statistik.

Særligt hotellerne var hårdt ramt i april, da der på grund af coronaudbruddet var lukket ned for tilgangen af turister. For hotellerne samlet set var der et fald i antallet af overnatninger på 1,2 millioner eller 92 procent.

For vandrerhjemmene og feriecentrene faldt overnatningerne med henholdsvis 89 og 83 procent i forhold til april sidste år.

Campingpladserne var knapt så hårdt ramt, da de havde et fald på 46 procent.

Det hænger sammen med, at på grund af deres udendørs faciliteter var campingpladserne ikke i lige så høj grad påvirket af manglende turister, som de andre overnatningsformer.

