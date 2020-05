Coronakrisen har - ligesom for mange andre virksomheder - haft store økonomiske konsekvenser for modekoncernen DK Company.

Det fremgår nu helt tydeligt på bundlinjen i koncernens seneste årsregnskab.

Selvom DK Company i forbindeles med modeugen i sluningen af januar kunne præsentere rekordoverskud med et resultat på 256 millioner kroner før skat, har coronakrisen nemlig skåret betydeligt af det overskud, skriver Finans.

Derfor fremgår det nu i årsrapporten, at overskuddet før skat i 2019 endte på 182 millioner kroner i stedet for de 256 millioner kroner, som det oprindeligt lød på.

Som følge af coronakrisen, har modekoncernen, som har 22 tøjmærker under sig, været nødsaget til at lukke alle deres fysiske butikker i en periode. Det skete tilbage i marts - på et tidspunkt, hvor deres lagre var fyldt med forårs- og modetøj, som var betalt og skulle til salg i butikkerne.

Derfor har krisen haft en væsentlig påvirkning på DK Companys ledelses forvetninger til 2020.

»Efter afslutningen af regnskabet og fra vi meldte tal ud under modeugen, har vi måttet konstatere, at ud fra en konservativ tilgang laver vi en nedskrivning i resultatet,« siger Jens Poulsen, administrerende direktør og hovedaktionær i DK Company til Finans og fortsætter:

»Vi har taget nedskrivninger på varelager samt nedsættelser på forventede tab fra debitorer, hvor vi ved, at vi ikke får penge hjem fra kunder. Dermed skærer vi overskuddet ned for at give et retvisende billede.«

Jens Poulsen, direktør i DK Company. Foto: Simon Skipper Vis mere Jens Poulsen, direktør i DK Company. Foto: Simon Skipper

Den markante nedbarbering i overskuddet for årsregnskabet for 2019 kommer som nævnt, efter DK Company kunne præsentere et rekordregnskab med et resultat før skat på 256 millioner kroner - 16 millioner kroner mere end året før.

Det er ikke kun DK Companys omsætningen, der har lidt under krisen. Den er har også kostet jobs i koncernen, som tilbage i marts fyrede 125 ansatte og siden har sendt 600 ansatte hjem.

»Det gør ondt. Det er en hård dag. Men vi bliver nødt til at kigge på det med ansvarlighed, og vi kan ikke se en bedring på den korte bane,« sagde Jens Poulsen dengang til TV Midtvest.

DK Company er danmarks næststørste tøjimperium - kun overgået af Bestseller.