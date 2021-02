Airbus' omsætning, ordrer og indtjening er dykket i 2020. Koncernen er et mulehår foran rivalen Boeing.

Verdens største producent af passagerfly, Airbus, var ramt af coronakrisen i 2020, hvor flyselskaber verden over var i deres livs krise.

Det viser selskabets årsregnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Omsætningen er faldet med 30 procent til 371 milliarder kroner. Ordrebogen har også fået et ordentlig hak ned.

Ordrerne i kroner og øre er faldet med 60 procent gennem det seneste år.

Ud over fly producerer Airbus også helikoptere samt fly og udstyr til forsvars- og rumbranchen.

Det store fald i omsætningen har også været medvirkende til, at Airbus kommer ud af året med et minus på syv milliarder kroner.

Resultatet er nogenlunde på niveau med 2019, men det skal ses i lyset af, at regnskabet sidste år var belastet af en kæmpebøde på 27 milliarder kroner i en sag om korruption, hvor selskabet indgik forlig med myndigheder i USA og Europa.

Trods det store fald i ordrer i 2020 har Airbus en ordrebog til en værdi af knap 2800 milliarder kroner. Det er et fald på 21 procent sammenlignet med samme tidspunkt for et år siden.

Airbus er verdens største producent af passagerfly og konkurrerer på verdensmarkedet især med amerikanske Boeing.

Sidste år overhalede Airbus på omsætning Boeing i størrelse. I 2020 har Airbus akkurat haft en større omsætning end sin amerikanske rival.

Airbus slap også bedre ud af 2020 end Boeing, der fik et underskud på 73 milliarder kroner.

Ud over coronakrisen var regnskabet hos Boeing især belastet af en stor nedskrivning på en ny flytype, der er blevet forsinket og kommer i luften senere end forventet.

/ritzau/