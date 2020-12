Det seneste regnskabsår blev et dyrt år for den kendte danske detailvirksomhed Søstrene Grene.

Coronakrisen har sat sine tydelige spor hos Søstrene Grene, der står med et tocifret millionunderskud.

Det skriver mediet Finans.

Det samlede underskud ligger på 59 millioner danske kroner, og det får administrerende direktør Mikkel Grene til at kalde 2020 for et bizart og dramatisk år.

Ifølge Mikkel Grene hænger underskuddet også sammen med investeringer i en digital transformation i forbindelse med nedlukningen i foråret.

Han understreger, at kunderne herefter har fået vendt underskuddet til en forudsigelse i næste regnskabsår med et rekordoverskud.

»Det har været fantastisk at opleve den opbakning fra vores kunder oven på den hårdeste periode i Søstrene Grenes historie,« siger Mikkel Grene.

Selvom forudsigelserne spår om et rekordoverskud, så understreger direktøren, at de næste måneder sikkert også bliver turbulente i kraft af kampen mod coronasmitten.



Aktuelt har blandt andet Tyskland, Holland og Danmark restriktioner, som betyder, at dele af detailhandlen har tvangslukket butikkerne.

Søstrene Grene har 240 butikker i 16 lande verden over.