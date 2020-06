Coronakrisen har ikke ført til stigning i konkurser. Økonomer frygter mange konkurser til efteråret.

Der har endnu ikke været en stigning i antallet af konkurser i danske virksomheder trods coronakrisen.

Det oplyser Danmarks Statistik. Antallet af begærede og erklærede konkurser ligger endda en smule lavere end de senere år.

- Den alvorlige nedgang i mange virksomheders aktiviteter har de seneste tre måneder ikke - endnu - udløst en markant stigning i antallet af erklærede konkurser og konkursbegæringer, skriver Danmarks Statistik.

- Hjælpepakkerne til erhvervslivet kan også spille en rolle i dette.

Danmarks Statistik gør opmærksom på, at konkurstallene skal læses med en del forsigtighed.

Der er ophobet en del konkurssager i retterne, fordi de har været lukket ned i cirka halvanden måned under coronaudbruddet.

Hos Dansk Erhverv kalder cheføkonom Tore Stramer det positivt, at der ikke har været en markant stigning i antallet af konkurser. Han frygter, at det kan komme i løbet af de kommende måneder.

- Der går normalt lidt tid, fra en krise rammer, til problemerne i de enkelte virksomheder bliver så alvorlige, at det ender i en konkurs.

- Dertil er der en risiko for, at flere virksomheder vil gå konkurs, når de nuværende hjælpepakker igen afvikles, siger han i en skriftlig kommentar.

Samme vurdering kommer fra Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Det er endnu alt for tidligt at drage et lettelsens suk, og der er ingen tvivl om, at coronakrisen har ramt danske virksomheder med lynets hast.

- Og selv om der i dag står genåbning på menuen, så har mange virksomheder fået revet hele eller dele af deres omsætningsgrundlag væk under sig fra den ene måned til den anden, siger han i en kommentar.

