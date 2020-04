I de sidste uger af marts, hvor coronakrisen indtil videre har været værst, er huspriserne faldet to procent.

Salgspriserne på villaer og rækkehuse er faldet i marts.

Det gælder især i sidste halvdel af måneden, viser tal fra Boligsiden, som får direkte indberetninger fra alle professionelle ejendomsformidlere i Danmark.

- De seneste uger er der færre, der har sat nye boliger til salg, og der er et lavere antal købere, der er klar til at handle.

- Det påvirker alt andet lige også huspriserne, som vi i de seneste to-tre uger har set falde med to procent, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, i en pressemeddelelse.

De sidste ugers prisfald på to procent skal holdes op imod et noget lavere fald på en halv procent for marts som helhed.

Ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, kan faldet i de seneste uger være et forvarsel om mere.

Det begrunder han med coronakrisen, som også gør et indhug i boligmarkedet.

- Jeg forventer, at vi aktuelt ser ind i et boligmarked, som mere eller mindre går i dvale, og det vil trække priserne med ned over den kommende tid.

- Og med et første prisfald på to procent over blot et par uger, så kan det blive midlertidigt grumt, siger Jeppe Juul Borre i en skriftlig kommentar.

/ritzau/