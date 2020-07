Antallet af passagerer er faldet med 62 procent hos Air France-KLM i første halvdel af året.

Det fransk-hollandske flyselskab Air France-KLM er hårdt ramt af coronaudbruddet, der gennem dele af 2020 har lagt branchen mere eller mindre ned.

Air France-KLM kommer ud af første halvår med et underskud på 32,8 milliarder kroner.

Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort fredag morgen.

Antallet af passagerer er i perioden faldet med 62 procent til 19,3 millioner.

Det er især april, maj og juni, at coronakrisen er tydelig, da antallet af passagerer i de tre måneder er faldet med 95 procent.

- Andet kvartal viser den uhørte effekt, som covid-19-krisen har haft på aktiviteten hos Air France-KLM Group og alle andre flyselskaber i verden, skriver flyselskabet i regnskabet.

Krisen har tvunget Air France-KLM til at hente penge udefra, og samtidig er der iværksat en stor sparerunde.

Den franske regering har stillet med 52 milliarder i en kombination af garantier på lån i banker og statslån. Samtidig har den hollandske regering stillet 25 milliarder til rådighed.

Air France-KLM er langsomt ved at sende flere og flere fly tilbage på vingerne, men skriver i regnskabet, at kunderne booker langt mere kortsigtet end normalt under coronaudbruddet.

/ritzau/