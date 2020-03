Hotelkæden Comwell mister stor omsætning på grund af corona. Det koster knap en fjerdedel af staben jobbet.

Hotelkæden Comwell bliver på grund af coronakrisen nødt til at afskedige 250 af sine medarbejdere.

Det svarer til lidt under en fjerdedel af den samlede stab.

Afskedigelserne er fordelt ud over kædens 15 hoteller og hovedkontoret i Aarhus. Alle faggrupper bliver ramt.

»Vi har mistet mere end 90 procent af omsætningen på mindre end 14 dage, og selv om vi er en stor og økonomisk velfunderet virksomhed og har gjort alt for at holde hånden under vores medarbejdere, så ser vi os nødsaget til at iværksætte afskedigelser,« siger koncernchef Peter Schelde i en pressemeddelelse.

/ritzau/