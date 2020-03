Bang & Olufsen må se frem til at slutte sit regnskabsår med en femtedel mindre i omsætning end året før.

Spredningen af coronavirus kommer til at forværre et i forvejen skidt år hos Bang & Olufsen. Det oplyser selskabet i forbindelse med et kvartalsregnskab, der kommer før tid og med foreløbige tal.

Hvor det tidligere var ventet, at Bang & Olufsens skæve regnskabsår vil slutte med et fald i omsætningen på 13 til 18 procent, står det allerede nu klart, at det bliver værre end det.

I sine nye forventninger skriver Bang & Olufsen, at selskabet forventer at tabe mindst en femtedel af omsætningen sammenlignet med året før. Måske endda mere.

Bang & Olufsen kører med et skævt regnskabsår. Så selskabet er nu gennem tre af regnskabsårets fire kvartaler.

