Danskerne valgte brugte biler, da de pludselig skulle finde alternativer til offentlig transport.

Er der for mange med tog, metro eller bus, så overvej en alternativ transportform.

Sådan lød det tilbage i marts fra Sundhedsministeriet, og det råd tog danskerne angiveligt til sig.

Salget af brugte biler slog nemlig alle rekorder i 2020. Antallet af handler med brugte biler renset for dobbeltregistrering landede for året på 440.000.

Det er en markant stigning fra de 380.000 handler i 2019, som var den hidtidige rekord i det danske brugtvognsmarked.

- Lige pludselig gik salget amok. Det er et stærkt ord, men det eksploderede simpelthen i et omfang, vi aldrig har set før.

- Juli satte all-time rekord med næsten 57.000 transaktioner, siger Jan Lang, der er markedsanalytiker hos Bilbasen.

Specielt én biltype oplevede sælgerne en stor efterspørgsel efter, forklarer analytikeren.

- Der blev solgt rigtig mange små biler. Volkswagen Up og Toyota Yaris blandt andet. For at få en erstatning til de offentlige transportmidler, siger Jan Lang.

Minibilen med det bedste salg blev Volkswagen Golf VII, med over 7.500 solgte.

Ifølge cheføkonom hos Spar Nord Jens Nyholm er det usædvanligt, at salget af mindre værdifaste investeringer - som en bil er - går op under en krise.

- Usikre perioder vil normalt føre til, at flere familier dropper for eksempel bil nummer to for i stedet at vælge offentlig transport, men lige netop corona kan have vendt op og ned på den adfærd, siger han.

Træerne voksede dog ikke ind i himlen for bilsælgerne. Salget af nye biler gik tilbage med omkring 12 procent fra 2019.

Også her tager corona en stor del af skylden for udviklingen.

- Nedlukning af butikker og bilfabrikker gjorde, at det på et tidspunkt i foråret var meget vanskeligt at købe nye biler i Danmark.

- Det er første gang siden 2014, at der har været en nedgang i salget, men der blev alligevel solgt tæt på 200.000 nye biler, siger Jan Lang.

En anden biltype, som havde et godt salgsår år, var de såkaldte lavemissionsbiler, der primært er el- og hybridbiler.

- Både som nye og brugte er de gået massivt frem. Det venter vi også kommer til at ske i 2021, hvor den grønne omstilling på bilområdet for alvor tager fart, siger Jan Lang.

Den mest solgte elbil var en Tesla 3, mens den mest solgte plug-in hybrid var en Ford Kuga i 2020.

/ritzau/