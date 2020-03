Corona-epidemien rammer nogle danskere så hårdt på pengepungen, at de går til pantelåneren for at skaffe penge. Det skriver Børsen.

To af landets største pantsætnings-selskaber beretter om et øget antal henvendelser fra økonomisk trængte danskere, der ønsker at skaffe hurtige kontanter ved at pantsætte et arvestykke eller et rolexur.

Den digitalt-baserede pantelåner Pantsat.dk oplever en stigende aktivitet i forretningen som følge af de globale virus-udbrud, der har ramt en lang række lande.

»Vi har oplevet de seneste uger, at der er forhøjet aktivitet. Både i vores butikker, men også på internettet, hvor folk søger rådgivning om, hvordan de eventuelt kan stå likviditetsmæssigt, hvis de indleverer genstande til os,« lyder det fra Sander Lerche Rasmussen, der sammen med sine to medstiftere igennem Pantsat.dk opererer to fysiske butikker i landet.

Et pantelån fungerer ved, at man afleverer en værdigenstand og får nogle kontanter retur. Hvis man ikke har købt genstanden tilbage inden en aftalt dato, må pantelåneren sælge genstanden.

Udbruddet af Covid-19 har ført til en nedlukning af landet, som har lammet en lang række brancher. I denne uge har mere end 21.000 personer meldt sig som arbejdsløse, hvilket er langt flere end en normal uge uden verdensomspændende pandemi.

Ifølge Sander Lerche Rasmussen er det primært selvstændigt erhvervsdrivende som restauratører og folk i underholdningsbranchen, der kommer til Pantsat.dk.

Regeringen er trådt til med flere hjælpepakker, men alligevel er der mange som allerede nu lider rigtig store tab og derfor må sælge ud for at skaffe likviditet.