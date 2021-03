2020 var ikke så ringe for dansk økonomi som tidligere antaget, men er det værste år siden finanskrisen.

Coronakrisen var ikke helt så hård ved dansk økonomi i 2020 som tidligere antaget, men det ændrer ikke ved, at året var det værste siden finanskrisen.

Ifølge en revideret opgørelse fra Danmarks Statistik skrumpede dansk økonomi med 2,7 procent sidste år. Tallet dækker over udviklingen i dansk bruttonationalprodukt, bnp.

Faldet var tidligere opgjort til 3,3 procent. Derudover offentliggjorde Danmarks Statistik i starten af året et estimat, der viste en tilbagegang på 3,7 procent i 2020.

Hos Arbejdernes Landsbank kalder cheføkonom Jeppe Juul Borre det positivt, at tilbagegangen i dansk økonomi har været mindre end tidligere beregnet.

- Selv om sidste år er fortid, så er det ekstremt glædeligt, da det betyder, at det tager kortere tid at lappe det hul, som coronakrisen har efterladt på dansk økonomi.

- Vi forventer, at økonomien er tilbage på fuld højde, med hvor den slap, i løbet af andet halvår af 2021.

- Det skyldes det mildere slag end ventet sidste år samt forventning om markant økonomisk fremgang over de kommende kvartaler, siger han i en kommentar.

Det er helt normalt, at bnp-tallene bliver revideret flere gange. Det skyldes, at der løbende kommer mere data, som ændrer billedet.

Det er også årsagen til den seneste ændring, der er baseret på momsindberetninger fra virksomhederne.

Tallene har været forsinket, fordi fristerne for at indbetale blev udsat sidste år for at give virksomhederne luft i økonomien.

Tallene bliver brugt til at beregne, hvor stort et salg virksomhederne har, og nu hvor der er kommet flere tal, når Danmarks Statistik frem til, at salget har været højere end tidligere beregnet.

Selv om bnp-tallet er blevet opjusteret flere gange, ændrer det ikke ved, at man skal helt tilbage til finanskrisen i 2009 for at finde et ringere år for dansk økonomi. Dengang skrumpede bnp med 4,9 procent.

/ritzau/