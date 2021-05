Vindmølleproducenten Vestas' omsætning faldt 12 procent i første kvartal til 14,6 milliarder kroner.

Coronaudbruddet og et lavere aktivitetsniveau har skåret milliarder af Vestas' salg i første kvartal af 2021.

Omsætningen er faldet til, hvad der svarer til 14,6 milliarder kroner. Det er 12 procent mindre end samme del af 2020.

Det viser vindmølleproducentens regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

- Efter en stærk afslutning på 2020 er Vestas resultater for første kvartal 2021 præget af den fortsatte effekt af covid-19 samt et lavere aktivitetsniveau, siger topchef Henrik Andersen i en kommentar.

Bruttoresultatet steg dog alligevel til 1,4 milliarder kroner. Det er knap 20 procent mere end første kvartal sidste år.

Bruttoresultat er det, der er tilbage fra salget af varer eller tjenester i en virksomhed, når omkostningerne til at producere er trukket fra.

Facit for kvartalet blev et underskud på 572,6 millioner kroner før skat. Sidste år blev der i kvartalet tabt 795,7 millioner kroner.

Topchefen peger på, at coronaudbruddet har forstærket logistiske udfordringer og flaskehalse i forsyningskæden på flere markeder.

- Selvom vi har startet året lidt langsommere end forventet, ser vi positivt på, at vi kan indhente det tabte i løbet af året ved at fastholde fokus på at eksekvere vores 2021-mål og strategiske prioriteter, siger han.

Vestas forventer for hele 2021 en omsætning på mellem 16 og 17 milliarder euro - svarende til 119 til 126,4 milliarder kroner.

Dermed satser vindmølleproducenten trods coronakrisen på fremgang. Sidste år blev facit et salg på 110,2 milliarder kroner.

Vestas blev grundlagt i 1945, hvor der blev produceret landbrugsudstyr. I dag har selskabet tæt på 30.000 ansatte.

I 1979 leverede Vestas de første vindmøller, og nu leveres der møller både til lands og havs til hele verden.

Selskabet er noteret på børsen i København, hvor det er en del af det ledende danske aktieindeks, C25.

