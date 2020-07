Et fald i omsætningen har i andet kvartal været med til at give Boeing et underskud på 15,2 milliarder kroner.

Coronaudbruddet og et fortsat forbud mod at flyve med de ulykkesramte 737 MAX-fly har i andet kvartal presset Boeing.

Presset har været så stort, at den amerikanske flyproducent i kvartalet har tabt 15,2 milliarder kroner. Det viser halvårsregnskabet.

Underskuddet i det senest afsluttede kvartal er faktisk en forbedring i forhold til samme kvartal sidste år. Dengang tabte Boeing 18,7 milliarder kroner.

Med til historien hører det, at Boeing var hårdt ramt af ekstraordinære udgifter i andet kvartal sidste år.

Det hænger sammen med to flystyrt, der skete med få måneders mellemrum i 2018 og 2019. Flyene var af typen 737 MAX og lavet af Boeing. Da de styrtede ned, kostede det flere passagerer livet.

Efterfølgende har Boeing haft massevis af omkostninger med relation til sagen, og det har også kostet selskabet penge, at myndighederne har forbudt at flyve med 737 MAX-flyene.

Foruden sagen om 737 MAX-flyene har Boeing i andet kvartal også været påvirket af udbruddet af coronavirus.

Virusset har i stor grad sænket aktiviteten i luftfartsindustrien, som Boeing leverer fly til. Det har samtidig givet en mindre efterspørgsel efter nye fly.

Det kan ses på Boeings omsætning, der i andet kvartal lyder på 74,9 milliarder dollar. Det er 25 procent lavere end samme kvartal sidste år.

Bag den lavere omsætning ligger en drastisk nedgang i antallet af leverede fly.

I andet kvartal har Boeing blot leveret 20 fly. Det skal sammenlignes med 90 leveringer i samme kvartal sidste år.

- Vores leverancer af kommercielle fly i andet kvartal reflekterer de markante effekter af covid-19-pandemien på vores kunder og vores forretning, der måtte stoppe produktionen i flere uger.

- Vi er og vil fortsætte med at være i dialog med vores kunder om timing og justering af leverancer, sagde Greg Smith, vicedirektør i Boeing, tidligere på måneden i en opdatering fra selskabet.

/ritzau/