En kommende generation af Boeing-fly kommer senere end planlagt. Det medfører en stor nedskrivning.

2020 har været et dyrt for den amerikanske flyproducent Boeing, der har været klemt af coronaudbruddet og en stor nedskrivning i milliardklassen på et ny flytype, der kommer senere i luften end planlagt.

Boeing kommer ud af 2020 med et underskud på 73 milliarder kroner. Der er tale om et fald fra et minus på 3,9 milliarder kroner året før. Det er andet år i træk med underskud.

Det viser selskabets årsregnskab, der er offentliggjort onsdag eftermiddag.

Boeing har det seneste år været klemt økonomisk af coronapandemien, som har betydet, at flyselskaberne har sat leveringer af fly på pause og holdt igen med at bestille nye.

Samtidig har selskabet været udfordret af et flyveforbud mod selskabets 737 MAX-fly, som tidligere har været involveret i to ulykker.

- Pandemiens markante indvirkning på kommercielle flyvninger og flyveforbuddet for 737 MAX har udfordret vores resultater, siger administrerende direktør Dave Calhoun i en kommentar til regnskabet.

Regnskabet for 2020 er belastet af en stor nedskrivning på knap 40 milliarder.

Det er en nedskrivning på værdien af flytypen 777X, som er ved at blive udviklet.

Den kommer efter planen først på vingerne i 2023 og ikke i 2022, som det tidligere har været planlagt.

Det er ifølge Reuters den tredje forsinkelse for flytypen, der oprindeligt var planlagt at komme på vingerne i 2021.

Boeing kan til gengæld glæde sig over, at flytypen 737 MAX igen må flyve.

I slutningen af december gav de amerikanske flymyndigheder grønt lys til, at 737 MAX igen kan flyve. Onsdag har EU's myndigheder også sagt god for det.

