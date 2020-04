I marts fløj SAS med omkring en million passagerer. Det er 60 procent færre passagerer end i marts sidste år.

Ligesom resten af luftfartsbranchen er SAS hårdt ramt af coronavirusset.

Det viser sig tydeligt i trafiktallene for marts, da det skandinaviske selskab blot har fløjet med omkring en million passagerer.

Det er 60 procent færre passagerer end i samme måned sidste år.

Baggrunden for det store fald i antallet af passagerer er de rejserestriktioner og aflysninger, som udbruddet af coronavirus har medført.

Ifølge Rickard Gustafson, der er administrerende direktør i SAS, kan selskabet for første gang nogensinde ikke tilbyde planer om internationale flyvninger.

- Fra mandag i denne uge opererer vi kun et begrænset indenrigsnetværk i Norge og Sverige. I Norge dækker vi flere destinationer end i Sverige på grund af en aftale med den norske regering, siger han i en pressemeddelelsen.

Ud over de få indenrigsflyvninger i Norge og Sverige kommer SAS næsten ikke til at foretage flyvninger i april.

- I lyset af det store fald i omsætningen må vi fortsætte med at justere vores omkostninger, i det omfang det nu kan lade sig gøre, siger Rickard Gustafson.

På grund af situationen har SAS været nødt til midlertidigt at sende 11.000 af sine medarbejdere i Skandinavien hjem.

Selskabet har også måttet foretage cirka 120 permanente stillingsnedlæggelser i Sverige.

- Da coronakrisen ramte med fuld kraft, nød SAS godt af at være stærkt forberedt rent finansielt.

- Det er naturligt nok kommet til gavn i den svære situation på grund af de forskellige regeringers rejserestriktioner, siger Rickard Gustafson.

SAS-topchef fortsætter med at rose regeringerne i Danmark, Sverige og Norge for at yde finansiel støtte til selskabet.

Han siger dog også, at støtten ikke vil være nok til fortsat at sikre den kritiske infrastruktur, hvis situationen med coronavirus varer ved.

I midten af marts gav den danske og svenske regering en samlet statsgaranti på tre milliarder svenske kroner til SAS.

Begge regeringer har varslet, at de er klar med mere hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

Den svenske og danske stat ejer tilsammen knap en tredjedel af SAS.

/ritzau/