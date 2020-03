Den kendte bagerkæde Lagkagehuset melder sig blandt de virksomheder, som ikke kan betale husleje under corona-krisen.

Lukkede forretninger og færre kunder i butikkerne.

Kampen mod coronavirussen øger presset på detailhandlen, og det har skabt en magtkamp mellem en række kædebutikker og deres udlejere.

Det skriver Finans.dk.

På grund af coronavirus må der højst være tre kunder i butikken af gangen. Her Lagkagehuset i Randers. (Arkivfoto)

Onsdag kom det frem, at tøj-giganten Bestseller havde meddelte deres udlejere, at de ikke kan betale husleje fra og med 1. april.

Tiltagene mod smittespredningen koster dem indtjening, og derfor mangler de likvider.

Nu giver også kæder som Lagkagehuset og Matas udtryk for, at de ønsker at vente med at betale husleje de næste tre måneder.

Lagkagehusets administrerende direktør Jason Cotta fortæller i et skriftligt svar til Finans.dk, at bagerkæden har henvendt sig til udlejerne 'i håbet om, at de ville tage deres del af den finansielle byrde.'

Det fremgår dog også af Cottas udtalelse, at det ikke umiddelbart lader til, at den fremgangsmåde er faldet i god jord hos udlejerne.

Den administrerende direktør skriver nemlig til mediet, at kæden 'er blevet mødt med en henvisning til regeringens hjælpepakker, samt en forbavsende mangel på støtte og fleksibilitet.'

Jason Cotta mener, at det er nødvendigt at dele ansvaret for at løse den krise, coronavirussen har kastet de forretningsdrivende og hele samfundet ud i.

Også Matas-koncernen er gået i dialog med udlejerne for deres 270 butikker om at få henstand på huslejen op til tre måneder.