Antallet af folk, der melder sig ledige, har været mere end tre gange så højt som normalen i denne uge.

Den seneste uge markant flere end normalt meldt sig ledige. Onsdag var tallet 3720 personer, hvilket er næsten fire gange så mange som på en normal onsdag. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Tendensen var den samme mandag og tirsdag i denne uge, hvor antallet af ledige var tre gange så højt som normalt. Samlet har 14.700 meldt sig ledige i denne uge.

Torsdag har Folketinget præsenteret en stor hjælpepakke, der skal være med til at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser.

Den indeholder blandt andet kompensation til de virksomheder og selvstændige, der er hårdest ramt af coronavirusset.

- Uanset hvad vi gør, så vil sundhedskrisen desværre have indflydelse på vores arbejdsmarked, hvilket stigningen i antallet af ledige viser, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Derfor er det også meget positivt, at alle partier på Christiansborg har taget ansvar og forhandlet en solid aftale sammen i nat, siger han.

Ifølge cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv er antallet ledige overraskende højt.

- Selv om vi havde ventet en stigning i ledigheden, så viser dagens tal, at virusudbruddet har ramt det danske arbejdsmarked med voldsom styrke.

- Vi skal helt tilbage til årerne efter finanskrisen for at finde en lignende stigning i ledigheden. Nu og her er der endda tegn på, at stigningen i ledigheden er større end i årene efter finanskrisen, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/